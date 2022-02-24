Россия захотела построить станции слежения в Аргентине и Африке

В России хотят построить станции слежения для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» в Аргентине и Африке. Об этом ТАСС сообщил руководитель астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачев.

«Переговоры ведутся с Аргентиной в Южном полушарии или, возможно, Южная Африка и другие страны Африки», — сказал руководитель.

В феврале заместитель председателя Совета РАН по космосу академик Лев Зеленый заявил, что космический телескоп «Спектр-УФ» позволит вести наблюдение в ультрафиолетовом участке спектра, который недоступен для наблюдений с Земли.

В ноябре 2021 года заместитель директора ФИАН Лариса Лихачева на заседании Совета РАН по космосу сказала, что российский космический телескоп «Спектр-М» будет в 100 раз дешевле американской орбитальной лаборатории James Webb.

Российский космический телескоп «Миллиметрон» («Спектр-М») предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров). В 2013 году обсерваторию планировалось запустить в 2019-м. В настоящее время старт намечен на начало 2030-х годов.