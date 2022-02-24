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Блогерша показала способ безболезненно снять силиконовые резинки с волос

Блогерша сняла с волос резинку из силикона нагретой плойкой в вирусном ролике

Кадр: @amberrosepeakehair / TikTok

Популярная блогерша показала легкий способ снять силиконовые резинки с волос. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok, на которую подписаны 218 тысяч человек.

Пользовательница сети с никнеймом amberrosepeakehair регулярно делится с подписчиками советами по уходу за волосами, а также демонстрирует различные вариации причесок. В одном из последних постов девушка рассказала, как безболезненно избавиться от маленьких резинок из прозрачного силикона, когда ими собраны пряди.

По словам юзерши, необходимо приложить к аксессуару нагретую плойку для укладки или выпрямитель. Таким образом силикон лопнет под действием высокой температуры и легко отойдет от волос. «Хотелось бы узнать об этом способе раньше!» — подписала amberrosepeakehair публикацию, которая стала вирусной и набрала более трех миллионов просмотров.

Зрители поблагодарили блогершу за рекомендацию в комментариях под видео. «Все гениальное — просто», «Как же ты гениальна», «Я все время мучаюсь с ними, спасибо!», «Ты просто лучшая», «Благодарю, действительно крутой лайфхак», «Как всегда полезные советы», — высказывались фанаты.

В сентябре прошлого года женщина раскрыла простой способ удалить запутавшуюся в волосах резинку. Даниель Элдер (Danielle Elder) пролила на аксессуар несколько капель лимонного масла: резинка порвалась под воздействием раствора, после чего женщина без труда сняла ее с пряди.

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Майя Пономаренко
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