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Военный эксперт оценил потери ВСУ

Военный эксперт Коновалов заявил о нейтрализованной системе ПВО ВСУ

Фото: Antonio Bronic / Reuters

На Украине фактически нейтрализована система противовоздушной обороны, а также система управления военно-воздушными силами, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, политолог Иван Коновалов, оценивая потери Вооруженных сил Украины. Кроме того, по словам эксперта, в значительной степени нейтрализована система управления войсками: в зоне Донбасса она нейтрализована полностью, а в целом на Украине — частично.

«Вооруженные силы РФ наносят точечные удары по объектам инфраструктуры украинской армии, сопротивления никакого нет, по большому счету. А на поле боя ситуация остается напряженной: обстрелы, боестолкновения продолжаются, но это столкновения между ополчением и ВСУ, и нацбатами», — описал обстановку Коновалов.

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Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Россия начала 24 февраля специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, отметив, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В Министерстве обороны России сообщили, что высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины. При этом в ведомстве подчеркнули, что российские силы не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам.

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Екатерина Смирная
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