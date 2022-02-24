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В РФС и РПЛ высказались о возможном переносе тура чемпионата России

В РФС и РПЛ заявили, что прорабатывают вопрос о возможном переносе матче тура ЧР

Фото: Globallookpress.com

Вопрос с проведением ближайшего тура чемпионата России по футболу прорабатывается. Так о возможном переносе матчей высказались в Российском футбольном союзе (РФС) и Российской Премьер-лиге (РПЛ), сообщает РИА Новости.

Там отметили, что консультации ведутся в связи с приостановкой работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. «Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», — заявили в РПЛ.

19-й тур чемпионата России станет первым после зимней паузы. Его матчи должны начаться в субботу, 26 февраля. Днем позже «Ростов» дома примет «Крылья Советов». В тот же день «Краснодар» на своем поле встретится с «Локомотивом».

24 февраля в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы. Также сообщалось, что на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.

Алексей Гусев
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