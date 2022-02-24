В Киеве зазвучала сирена воздушной тревоги, Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел на всей территории страны военное положение. Он объявил об этом после того, как Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».