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Захарова отреагировала на включение в санкционный список ЕС

Мария Захарова назвала введение против нее санкций ЕС подарком ко Дню защитника Отечества

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала введение против нее санкций Европейского Союза (ЕС) подарком ко Дню защитника Отечества. Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что давно знала о решении Брюсселя включить ее в санкционный список. «Само решение было разработано давно. Я об этом знала, потому что через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм», — отреагировала Захарова.

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Ранее Евросоюз также ввел санкции против главного редактора российского государственного англоязычного телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян и телеведущего Владимира Соловьева. Разъясняется, что Захарова «способствовала вводу российских войск на Украину». Симоньян «способствовала позитивному отношению» касательно действий ДНР и ЛНР, Соловьева же обвинили в «крайне враждебном отношении к Украине».

Под санкции попал и 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики.

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Виктория Кондратьева
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