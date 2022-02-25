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США пообещали продолжать помогать Украине для «защиты» от России

Госсекретарь Блинкен: США продолжат предоставлять Украине помощь для «защиты» от России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Вашингтон продолжит предоставлять Украине помощь «для защиты от России», пообещал госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пишет ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал медленной помощь, которую Европа оказывает его стране. Он призвал ввести более жесткие меры в отношении России, в том числе отключить от системы SWIFT и отозвать из Москвы послов.

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Россия начала военную операцию по защите Донбасса после того, как Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) обратились к Москве с просьбой о помощи. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.

О начале военной операции объявил президент России Владимир Путин.

Марина Совина
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