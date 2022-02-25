На Таймыре издали словник на долганском языке для детей

Детский словник «Самым маленьким — подарок» на долганском языке презентовали в Таймырском Доме народного творчества. Об этом сообщает «НацАкцент» со ссылкой на пресс-службу администрации учреждения.

Выход издания приурочен к началу Международного десятилетия языков коренных народов мира. Книга предназначена для обучения долганскому языку детей и их родителей.

В издание вошли 30 наиболее употребительных слов. На каждом развороте напечатаны яркие иллюстрации с животными тундры. В ближайшее время книга поступит в библиотеки учреждений культуры и образования Таймыра.

Ранее сообщалось, что на Ямале выпустили комикс на ханты языке. Книгу распространили в школах Шурышкарского района. Ее автор Иван Сандрин планирует создать мультфильм на ханты языке, основанный на комиксах.