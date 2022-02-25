Популярный интернет-магазин приостановил доставку в Россию

Популярный американский интернет-магазин по продаже витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb прекратил принимать заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии. О приостановке работы на территориях указанных стран говорится в сообщении на сайте магазина. Причиной называют «логистические проблемы».

«Если ваш заказ еще не отправлен, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обработать его и отправить в течение следующих 30 рабочих дней. Если это не удастся сделать, мы будем вынуждены отменить заказ. С вас не будет снята оплата за него», — говорится в сообщении. Сроки возвращения к приему заказов не называются.

Сейчас iHerb — один из крупнейших в США онлайн-ретейлеров, который продает и доставляет десятки тысяч товаров: от витаминов и косметики до товаров для дома и для животных.

В январе русскоязычный сайт популярного интернет-магазина по продаже БАДов и товаров для здорового образа жизни iHerb попал в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Центральный районный суд Барнаула признал запрещенной в России информацию о продаже БАДов и спортивного питания, размещенную на сайте магазина. Уточняется, что на ресурсе была опубликована информация, связанная с продажей продукции, качество и маркировка которой не соответствует техническому регламенту ЕАЭС