Минспорта России отреагировало на лишение Санкт-Петербурга финала Лиги чемпионов

Министерство спорта России отреагировало на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишить Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минспорта РФ выразило сожаление в связи с решением исполкома УЕФА. В заявлении ведомства сказано, что спорт не должен становиться средством манипуляции и ущемления интересов.

Ранее УЕФА по итогам экстренного заседания исполкома принял ряд решений на фоне военной операции России. Одним из них стал перенос финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Кроме того, матчи российских и украинских команд будут проводиться на нейтральных стадионах.

Финал Лиги чемпионов в России проводился один раз. В 2008 году решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда «Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» и стал победителем турнира.