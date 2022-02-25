Названо влияние витамина D2 на иммунитет

Группа ученых из Университетов Суррея и Брайтона в Англии назвали влияние, которое оказывает витамин D2 на организм человека. Оказалось, что он малоэффективен, в отличие от витамина D3, способного укрепить защиту иммунитета. Результаты исследования описаны в научном журнале Frontiers in Immunology.

В ходе проведенной работы специалисты обнаружили, что, вопреки расхожему мнению, между витаминами D2 и D3 существует большая разница по эффекту. Первый витамин не набрал никаких убедительных доказательств положительного влияния на здоровье человека, а вот второй вид оказался способен укреплять иммунную систему человека, а также помогать ему бороться с вирусными и бактериальными инфекциями, например, COVID-19. Испытуемые принимали эти витамины на протяжении трехмесячного срока.

В феврале 2021 года ученые из Израиля выявили, что низкий уровень витамина D в организме приводит к высоким шансам осложнения и смерти от COVID-19.