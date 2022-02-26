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Володин подтвердил закрытие воздушного пространства Швеции для его самолета

Володин рассказал о 17-часовом перелете из Никарагуа из-за отказа Швеции пускать его борт

Фото: Globallookpress.com

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин подтвердил закрытие воздушного пространства Швеции и Финляндии для его самолета. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, 25 февраля его борт приземлился в Москве после визита на Кубу и в Никарагуа. Перелет в Россию занял 17 часов.

«Маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать наш борт», — рассказал Володин. Это произошло, когда самолет должен был зайти в воздушное пространство Швеции.

Спикер Госдумы объяснил, что командир судна решил облетать зону запрета, уходя на север. Время в пути увеличилось на 2,5 часа. По словам политика, топлива хватило, так как самолет сделал посадку на Кубе и дозаправился.

Володин также отметил, что все пассажиры отнеслись к ситуации с пониманием.

Ранее стало известно, что самолет специального летного отряда «Россия» с официальной делегацией Госдумы не получил разрешения для пролета в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. На территорию России судно пришлось заходить через Мурманск.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

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Владимир Шарапов
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