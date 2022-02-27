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Пользователи сети поделились способами избавиться от желтых пятен на наволочках

Пользователи сети посоветовали замочить наволочку в соде, чтобы вернуть ей белизну

Фото: the blowup / Unsplash

Подписчики закрытого Facebook-сообщества Hinch Army Cleaning Tips («Лайфхаки по уборке армии Хинч») поделились способами избавиться от желтых пятен на наволочках. На опубликованный в группе пост обратили внимание в The Sun.

Анонимная женщина обратилась к юзерам с просьбой поделиться методом избавления от въевшихся загрязнений на постельном белье. «Наволочка моего мужа всегда становится желтой! Мы стираем ее еженедельно, но я не могу вернуть ей прежнюю белизну! У вас есть какие-нибудь рекомендации? Или мне придется покупать новый комплект белья?» — написала она.

В ответ один пользователь сети порекомендовал женщине положить наволочку в стиральную машину и добавить в барабан таблетку для посудомойки. Другой юзер посоветовал замочить наволочку в соде и средстве для мытья посуды. Кроме того, еще один комментатор отметил, что пятно отстирается, если распылить на наволочку средство для удаления жира и постирать ее в машине при температуре 40 градусов. «Она будет как новая!» — заверил он.

Ранее в феврале подписчица сообщества Hinch Army Cleaning Tips раскрыла простой способ придать старым уггам первоначальный вид. Фиби Лавридж (Phoebe Loveridge) прикрепила фото своих старых замшевых ботинок: на снимке видно, что их поверхность покрыта глубокими заломами и темными пятнами. Женщина объяснила, что для того чтобы улучшить внешний вид обуви, она использовала обычный белый уксус.

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Таисия Косинцева
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