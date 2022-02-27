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Российский призер Олимпиады на камеру помахал триколором и разозлил поляков

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов показал триколор на Кубке мира в Финляндии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов показал триколор после командного турнира на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

После своей попытки спортсмен помахал рукой перед камерой. При этом на его перчатке был вышит российский флаг. После этого польские болельщики и журналисты на портале sport.pl раскритиковали Климова и потребовали привлечь его к ответственности. Они назвали поведение россиянина наглым и провокационным.

25 февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменами выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS.

На Олимпийских играх в Пекине россияне впервые в истории завоевали медаль в прыжках с трамплина. Серебряные награды в командном турнире получили Климов, Ирма Махини, Данил Садреев и Ирина Аввакумова.

Андрей Стрельцов
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