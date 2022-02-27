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Сборную России призвали лишить возможности выступать на чемпионате мира в Катаре

В Федерации футбола Франции призвали лишить Россию участия на чемпионате мира по футболу

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре поддержал инициативы лишить сборную России возможности участвовать в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает Le Parisien.

Ле Гре признался, что его позиция заключается в том, что Россию необходимо лишить права на участие в ЧМ-2022. Он подчеркнул, что пока не обсуждал данную инициативу с руководителями других национальных федераций.

Таким образом, Ле Гре солидаризировался с футбольными властями Чехии, Швеции и Польши. Представители этих федераций заявили о необходимости отменить встречи сборных Швеции и Польши в стыковых чемпионата мира матчах против России.

Сборная России не сумела обеспечить себе прямую путевку на ЧМ-2022. Она уступила лидерство в группе Хорватии в заключительном туре отборочного турнира.

Николай Костюков
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