Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России рассказали об ожиданиях от переговоров между Россией и Украиной

Сенатор Цеков заявил, что переговоры вряд ли дадут прорыв в ситуации на Украине
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Совет Федерации / Flickr

В России есть скепсис в отношении переговоров с Украиной, но разговор лучше молчания, заявил член комитета Совфеда по международным делам и Сергей Цеков. Об ожиданиях от встречи на территории Белоруссии он рассказал «Ленте.ру».

«Мы не ждем полноценного решения всех вопросов. Есть определенный скепсис по этим переговорам. Но мы понимаем, что любой разговор лучше чем молчание. Попытку договориться надо только приветствовать», — подчеркнул сенатор.

Политик отметил, что не ждет особого прорыва от предстоящей встречи делегаций России и Украины. «Потому что мы не можем оставить Украину в таком состоянии. Она находилась в нем долгие годы, фактически с момента независимости Украины, но в особенности последние восемь лет», — отметил он.

Результатом этих переговоров должно стать окончание войны, развязанной в 2014 году на территории Украины американцами и европейцами, заявил Цеков. «Мы заканчиваем эту войну. Насколько это будет качественно, зависит от народа Украины. Мы обеспечиваем безопасность Украины и, по большому счету, всей Европы», — высказался член профильного комитета Совфеда.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. В течения дня лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией, однако уже 25 февраля заявил, что Киев готов к переговорам.

27 февраля стало известно, что стороны согласовали проведение переговоров в Гомельской области Белоруссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали главную цель переговоров с Россией
Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к недостоверной рекламе
Названа дальность гиперзвукового «Циркона»
Столтенберг заявил о новом плане военной помощи НАТО для Украины
Российский игрок финского «Йокерита» отреагировал на снятие клуба с КХЛ
Назван объем наличных в обращении в России
Обстановку в столичном аэропорту показали на видео
Зеленский предложил заключенным с боевым опытом «искупить вину» и освободил их
Макрон встретится с канцлером Германии и главой ЕК для обсуждения Украины
В Грузии объяснили отказ вводить санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.