В России рассказали об ожиданиях от переговоров между Россией и Украиной

В России есть скепсис в отношении переговоров с Украиной, но разговор лучше молчания, заявил член комитета Совфеда по международным делам и Сергей Цеков. Об ожиданиях от встречи на территории Белоруссии он рассказал «Ленте.ру».

«Мы не ждем полноценного решения всех вопросов. Есть определенный скепсис по этим переговорам. Но мы понимаем, что любой разговор лучше чем молчание. Попытку договориться надо только приветствовать», — подчеркнул сенатор.

Политик отметил, что не ждет особого прорыва от предстоящей встречи делегаций России и Украины. «Потому что мы не можем оставить Украину в таком состоянии. Она находилась в нем долгие годы, фактически с момента независимости Украины, но в особенности последние восемь лет», — отметил он.

Результатом этих переговоров должно стать окончание войны, развязанной в 2014 году на территории Украины американцами и европейцами, заявил Цеков. «Мы заканчиваем эту войну. Насколько это будет качественно, зависит от народа Украины. Мы обеспечиваем безопасность Украины и, по большому счету, всей Европы», — высказался член профильного комитета Совфеда.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. В течения дня лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией, однако уже 25 февраля заявил, что Киев готов к переговорам.

27 февраля стало известно, что стороны согласовали проведение переговоров в Гомельской области Белоруссии.