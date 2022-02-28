В Госдуме отреагировали на санкции ФИФА в адрес России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА), которая наложила санкции на Российской футбольный союз (РФС). Его слова приводит Sport24.

Парламентарий назвал решение ФИФА несправедливым и необоснованным. Свищев подчеркнул, что футбол не должен иметь отношения к политическим событиям и конфликтах между странами.

Ранее ФИФА наложила ряд запретов, касающихся выступлений российских футболистов под эгидой организации. В частности, национальные команды страны не смогут играть на российских стадионах. Встречи сборных России должны будут проводиться на нейтральных полях и без зрителей.

Также российским футболистам запретят играть под отечественным флагом, запрет коснется и гимна страны. Спортсмены будут выступать под эгидой Российского футбольного союза (РФС).