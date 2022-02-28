Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Севилья
2:1
Завершен
Бетис
Испания - Примера|26-й тур
Ахмат
2:1
Завершен
Уфа
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Челси
0:0
(10 : 11)
Завершен
Ливерпуль
Англия - Кубок лиги|Финал
Лацио
1:2
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|27-й тур
Спорт

В Госдуме отреагировали на санкции ФИФА в адрес России

Депутат Госдумы назвал решение ФИФА лишить Россию матчей при своих трибунах несправедливым

Фото: ARND WIEGMANN / Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА), которая наложила санкции на Российской футбольный союз (РФС). Его слова приводит Sport24.

Парламентарий назвал решение ФИФА несправедливым и необоснованным. Свищев подчеркнул, что футбол не должен иметь отношения к политическим событиям и конфликтах между странами.

Ранее ФИФА наложила ряд запретов, касающихся выступлений российских футболистов под эгидой организации. В частности, национальные команды страны не смогут играть на российских стадионах. Встречи сборных России должны будут проводиться на нейтральных полях и без зрителей.

Также российским футболистам запретят играть под отечественным флагом, запрет коснется и гимна страны. Спортсмены будут выступать под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Российским самолетам запретили летать над Европой
Евросоюз закрыл свое небо для российских самолетов
В Госдуме отреагировали на санкции ФИФА в адрес России
Россиянка пошла в кафе Египта с арабом и описала опыт фразой «пропади пропадом»
Премьер Японии ответил на вопрос о новых санкциях против России
Евросоюз запретил связанные с активами Центробанка России операции
Япония задумалась о санкциях против Белоруссии из-за поддержки России
Шесть тысяч похудевших назвали свои секреты похудения
«Аэрофлот» отменил ближайшие рейсы из Москвы в США
Северная Корея объяснила пуск неизвестного снаряда
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.