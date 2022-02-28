Испанские баскетбольные клубы согласились играть с российскими в Евролиге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В клубах говорят, что решение об отказе играть с россиянами насаждается сверху. Сами они не имеют никакого отношения к этому и готовы встречаться с российскими командами на площадке», — заявил источник. Отмечается, что речь идет о «Реале», «Басконии» и «Барселоне». В турнире также принимают участие три российских клуба — московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС.

Ранее в понедельник, 28 февраля, Швейцарский футбольный союз заявил, что команда не будет играть с Россией в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре. До этого пресс-службы футбольных федераций Чехии, Швеции и Польши также объявили, что отказались проводить матчи против россиян. Решение было принято на фоне военной операции России на территории Украины.