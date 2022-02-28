Швейцария отказалась играть со сборной России по футболу

Швейцарский футбольный союз сделал заявление о возможности проведения матчей со сборной России. Об этом сообщается на сайте организации.

Там отметили, что не будут играть с российской командой. Швейцарская сторона обвинила Россию в грубом нарушении международного права, а также универсальных ценностей футбола. Союз также выразил солидарность с командами Польши, Швеции и Чехии.

27 февраля пресс-службы футбольных федераций этих стран объявили о том, что отказываются играть со сборной России в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не отреагировали на это заявление.

Отборочный матч чемпионата мира между Россией и Польшей запланирован на 24 марта и должен пройти на московском стадионе «ВТБ Арена». 29 марта победитель поспорит за право выхода на мировое первенство с лучшим в паре Швеция — Чехия.

