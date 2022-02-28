Юрист назвал причину для блокировки Facebook в России

Зампредседателя комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин назвал причину для блокировки Facebook в стране. Он рассказал РИА Новости, что соцсети может грозить блокировка за «фейк-ньюс» от имени агентства.

«Если окажется, что ложные сообщения распространяются самой соцсетью, то Facebook может быть признан нарушителем закона РФ по инициативе Генпрокуратуры. Что, в свою очередь, влечет возможное ограничение работы в России, штраф и даже полную блокировку на территории РФ», — объяснил юрист.

По его словам, соцсети также может грозить блокировка за бездействие при расследовании распространения лживой информации и отказе в сотрудничестве с госорганами России. Если окажется, что лживые новости распространялись гражданами РФ или зарубежных государств, то им может грозить административная или уголовная ответственность.

Ранее Meta отказалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений с аккаунтов СМИ в Facebook. Об этом сообщил один из вице-президентов компании Ник Клегг.

25 февраля Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. Соответствующие меры осуществляются в связи с решением генеральной прокуратуры России. Требования снять ограничения с аккаунтов российских СМИ и объяснить их причину были проигнорированы.