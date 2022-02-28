В США оценили последствия приостановки запуска российских ракет с Куру

Американское издание SpaceNews оценило последствия приостановки запуска российских ракет «Союз-2» с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане. Из публикации следует, что Евросоюз после введенных против России санкций лишится пяти ракет «Союз-2».

Отмечается, что в 2022 году планировалось провести два старта «Союз-2» с четырьмя спутниками навигационной системы Galileo. В 2023 году Европейское космической агентство хотело провести два старта российской ракеты — с миссией по изучению Земли EarthCARE и с инфракрасным космическим телескопом Euclid. В том же году Франция планировала запуск на «Союз-2» разведывательного спутника Composante Spatiale Optique 3 (CSO-3).

26 февраля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру.

25 февраля Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил второй пакет санкций в отношении России из-за специальной операции в Донбассе.

В том же месяце глава «Роскосмоса» предупредил о последствиях блокировки США сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). По его словам, такое решение грозит неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением на Соединенные Штаты, Канаду, Индию или Китай.

Также в феврале Рогозин предложил доработать стартовый комплекс Куру для запуска пилотируемых космических кораблей. Он отметил, что использование космического корабля «Союз МС» и ракеты «Союз-2» позволит европейским налогоплательщикам сэкономить средства.