Женщина показала способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки

Блогерша поделилась лайфхаком, благодаря которому можно подобрать идеальный размер джинсов без примерки. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На опубликованных в сети кадрах пользовательница с никнеймом topnotchboutique объяснила, что штаны правильного размера можно определить, не надевая их в магазине. Так, женщина решила продемонстрировать свой способ выбора брюк. Она пришла в бутик, выбрала понравившиеся ей джинсы и обернула их верхнюю часть вокруг шеи.

Героиня ролика отметила, что штаны будут как раз, если концы линии талии изделия при обороте слегка соприкасаются друг с другом. После этого женщина примерила выбранные брюки и показала, что они идеально подошли ей по размеру.

Ролик стал вирусным и набрал 282,7 тысячи просмотров. Пользователи сети отметили, что тоже используют описанный лайфхак. «Да, это правда работает», «Это так! Я использую этот метод уже очень много лет», «Точно! Моя мама показала мне этот лайфхак когда я была младше. Это работает!», «Моя мама всегда так делает», «Это рабочий способ!» — писали они.

В январе блогерша померила джинсы популярных брендов и возмутилась разницей размеров. Жительница Великобритании Мария Фаулер показала, как на ней сидят джинсы 12-го размера (40 EU), купленные в разных магазинах. Так, штаны популярных марок H&M и Zara оказались слишком узкими в талии. В то же время выяснилось, что джинсы такой же модели ретейлера Next идеально подошли ей по размеру. Аналогичная ситуация произошла с брюками из магазина New Look.