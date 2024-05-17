Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе назвал фаворита в бою Фьюри и Усика

Экс-чемпион мира Денис Лебедев считает Усика фаворитом в бою с Фьюри

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев назвал фаворита в бою британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Усик — хитрый, резкий, быстрый, умный и бьет точно в подбородок. Другое дело, что Фьюри — нестандартный боксер. Но Усику в этом дивизионе поможет опыт. Отдал бы предпочтение в этом бою именно ему», — сказал Лебедев.

Бой Фьюри и Усика состоится на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Впервые в истории бокса на кону сразу четыре титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

В преддверии боя британец спровоцировал конфликт на битве взглядов. Фьюри толкнул Усика и что-то ему крикнул. После этого завязалась потасовка с участием команд боксеров.