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23:29, 17 мая 2024Спорт

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе назвал фаворита в бою Фьюри и Усика

Экс-чемпион мира Денис Лебедев считает Усика фаворитом в бою с Фьюри
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Pawel Andrachiewicz / Global Look Press

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев назвал фаворита в бою британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Усик — хитрый, резкий, быстрый, умный и бьет точно в подбородок. Другое дело, что Фьюри — нестандартный боксер. Но Усику в этом дивизионе поможет опыт. Отдал бы предпочтение в этом бою именно ему», — сказал Лебедев.

Бой Фьюри и Усика состоится на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Впервые в истории бокса на кону сразу четыре титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

В преддверии боя британец спровоцировал конфликт на битве взглядов. Фьюри толкнул Усика и что-то ему крикнул. После этого завязалась потасовка с участием команд боксеров.

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      Илья Костин
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