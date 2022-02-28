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Российский игрок финского «Йокерита» отреагировал на снятие клуба с КХЛ

Игрок «Йокерита» Меньшиков заявил, что в клубе обескуражены снятием команды с КХЛ

Фото: Jokerit Helsinki

Российский защитник финского «Йокерита» Виталий Меньшиков высказался об отказе команды участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Спортсмен сделал заявление в Instagram.

«Каждый из нас обескуражен происходящим и испытывает похожие чувства: горечь от внезапно закончившегося сезона, печаль от несбывшихся надежд, боль от утерянных возможностей», — отреагировал хоккеист. Он также добавил, что команда являлась претендентом на Кубок Гагарина.

Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина 25 февраля. Председатель совета директоров финской команды Яри Курри выразил надежду, что в ближайшее время между Россией и Украиной установится мир.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/2015. Команда дважды пробивалась в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Алексей Гусев
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