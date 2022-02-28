Мужчина пожертвовал почку лучшему другу ради его спасения от серьезного диагноза

Житель ирландского города Дублин решил пожертвовать почку для лучшего друга ради его спасения от почечной недостаточности. Об этом сообщает RSVP Live.

Майкл Дойл решил стать донором почки для лучшего друга по имени Томас, которому поставили серьезный диагноз — почечную недостаточность в терминальной стадии. Мужчина подчеркнул, что это решение далось ему легко.

«Мы с Томасом росли вместе в городе Лукан, хотя ходили в разные школы. У него отличный характер, и он старается не жаловаться, но ситуация ухудшилась за последние несколько лет. Три раза в неделю ему необходима процедура гемодиализа, которая занимает четыре часа», — рассказал он.

Дойл подчеркнул, что был бы расстроен, если бы его почка не подошла другу по медицинским показаниям. «Думаю, многие люди в случае необходимости пожертвовали бы орган, чтобы спасти чью-то жизнь», — отметил он.

По словам ирландца, координатор позвонила ему и сообщила, что у него не такая группа крови, как он думал, и это оказалось сюрпризом. Она сказала, что группа крови и пробы ткани подходят и можно переходить к следующему этапу пересадки. «Я был очень счастлив и позвонил Тому, как только они повесили трубку, чтобы сообщить прекрасные новости», — сказал он.

В ближайшее время друзья встретятся с консультантом, чтобы назначить дату операции. Так как схема пересадки органов от живых доноров имеет жесткие ограничения, Дойл не получит выплаты за операцию и восстановление после нее. Поэтому он решил создать страницу для сбора средств.

Ранее сообщалось, что девушка бросила учителя из Мексики, который из любви к ней пожертвовал почку для спасения ее матери. Более того, вскоре она вышла замуж за другого мужчину.