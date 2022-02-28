Кинотеатры начнут предупреждать о продолжительности рекламы на сеансах

Российские кинотеатры обяжут предупреждать зрителей о продолжительности рекламы, которая демонстрируется на сеансах перед началом фильма. Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале в понедельник, 28 февраля.

Отмечается, что нововведение вступит в силу с 1 марта.

Ранее Гильдия киноактеров США объявила лучшие фильмы и сериалы 2021 года. В список победителей попали «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Наследники».

В начале февраля газета «Коммерсант» писала, что цена кинобилета в России установила исторический рекорд. Сообщалось, что средняя стоимость билета в январе составила 324 рубля, увеличившись на 13 процентов по сравнению с тем же периодом в 2021 году.