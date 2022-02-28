В Белоруссии заявили о готовности площадки для переговоров Украины и России

Уже известно, что площадка для переговоров России и Украины готова, в настоящий момент ожидается прибытие делегаций обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает RT.

По его словам, страна готова принять делегации и «организовать процесс в любую минуту». Кроме того, переговоры будут начаты, как только все представители Украины и России прибудут в республику.

Ранее стало известно, что переговоры обеих стран должны пройти в Гомельской области Белоруссии. Ее организовали в пункте пропуска Александровка (со стороны Украины — Вильча). Мероприятие назначено на 28 февраля.

Причиной переговоров стала военная операция по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.