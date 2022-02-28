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В ОКР отреагировали на рекомендации МОК проводить соревнования без россиян

Глава ОКР Поздняков не согласился с позицией МОК о недопуске россиян к стартам

Фото: Globallookpress.com

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил позицию организации относительно рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), выступившего за недопуск российских и белорусских спортсменов к международным стартам. Слова главы ОКР приводит сайт комитета.

Поздняков подчеркнул, что внимательно изучил рекомендации МОК в адрес национальных федераций. Он отметил, что ОКР категорически не согласен с такой позицией. «Спортсмены — это сердце олимпийского движения, их права превыше всего», — добавил он.

По мнению Позднякова, позиция МОК противоречит регламентирующим документам организации и Хартии. Глава ОКР подчеркнул, что рекомендации не соответствуют духу олимпийского движения.

Ранее исполком МОК рекомендовал национальным федерациям не допускать до участия в соревнованиях атлетов из Белоруссии и России на фоне военной спецоперации РФ.

Николай Костюков
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