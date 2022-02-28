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Власти украинского города разрешили правоохранителям стрелять в мародеров

Мэр Житомира Сухомлин разрешил правоохранителям стрелять в мародеров на месте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Житомира разрешили правоохранителям стрелять в мародеров на месте. Об этом сообщил мэр украинского города Сергей Сухомлин. Его слова приводит РИА Новости.

«Я всех предупреждаю: полиция, отряды теробороны получили приказ не задерживать, можно просто стрелять на месте​​​. Мародерства в городе не будет», — заявил Сухомлин.

Ранее в ряде украинских городов объявили комендантский час. Он действует в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, в Запорожье и Харькове.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной операции по защите Донбасса. На Украине действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация.

Марина Совина
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