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Лавров заявил об отсутствии ракет средней и меньшей дальности у России

Глава МИД Лавров заявил, что у России не было и нет ракет средней и меньшей дальности

Фото: пресс-служба МИД РФ

У России не было и нет наземных ракет средней и меньшей дальности. С таким заявлением глава МИД России Сергей Лавров выступил на конференции по разоружению.

По его словам, несмотря на то, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действовать еще в 2019 году, Москва не размещала подпадавшие под его действие ракеты первой — по крайней мере там, где не развертывались аналогичные средства американского производства.

«Призываем США и их союзников последовать нашему примеру. Особо подчеркну: наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Утверждать обратное — значит создавать заведомо ложную картину и покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом ДРСМД», — заявил дипломат.

Ранее он также потребовал, чтобы США «вернули домой» ядерное оружие из Европы.

Виктория Кондратьева
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