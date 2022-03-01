Лавров заявил об отсутствии ракет средней и меньшей дальности у России

У России не было и нет наземных ракет средней и меньшей дальности. С таким заявлением глава МИД России Сергей Лавров выступил на конференции по разоружению.

По его словам, несмотря на то, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действовать еще в 2019 году, Москва не размещала подпадавшие под его действие ракеты первой — по крайней мере там, где не развертывались аналогичные средства американского производства.

«Призываем США и их союзников последовать нашему примеру. Особо подчеркну: наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Утверждать обратное — значит создавать заведомо ложную картину и покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом ДРСМД», — заявил дипломат.

Ранее он также потребовал, чтобы США «вернули домой» ядерное оружие из Европы.