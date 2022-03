Названа ведущая к полноте ошибка мужчин за 35 лет

Британские медики выяснили причину, из-за которой мужчины полнеют после 35 лет. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

В ходе исследования были опрошены мужчины в возрасте от 35 до 58 лет. Участники опроса признались, что полнота подавляет их, и жаловались на упавшую из-за нее самооценку, особенно если в прошлом они никогда не страдали от избыточного веса. Многие из них попали в замкнутый круг: чтобы утешиться, они налегали на калорийную «комфортную» пищу и полнели еще сильнее.

«Комфортная» еда была не единственной причиной прибавления веса, однако участники опроса редко могли назвать другие факторы, которые вели к полноте. Исследователи связывают их ошибки с тем, что мужчины, как правило, хуже осведомлены о том, как следить за своим весом, правильно выбирать питание и следовать диетам.

Тренер Ронни Любишер, часто работающий с людьми старшего возраста, рассказал Eat This, Not That!, что результаты исследования совпадают с его собственными наблюдениями. По его словам, клиенты нередко убеждены, что нельзя избежать прибавления веса с возрастом. «Лучше не опускать руки, а считать, что пришел момент начать следить за здоровьем с нуля, и в том числе за пищевыми привычками, чтобы подготовить себя к грядущим десятилетиям, — рекомендует он. — Это важнее, чем сосредотачиваться на одном похудении».

Ранее весивший 165 килограммов житель английского графства Вустершир сбросил 69 килограммов и поделился секретом успеха. Мужчине удалось похудеть благодаря отказу от фастфуда и возвращению к занятиям любимым спортом.