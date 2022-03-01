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Россияне перечислили уважительные причины для невозврата кредита

Россияне назвали личные обстоятельства причиной для невозврата кредита

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Около половины российских заемщиков (46 процентов) считают, что задержка платежа по кредиту допустима при определенных обстоятельствах. Об этом говорится в исследовании НАФИ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чаще всего уважительной причиной для невозврата кредита респонденты считают внезапно возникшие личные обстоятельства, такие как болезнь, потеря работы, сокращение заработка, развод. Также россияне перечислили другие причины, которые относятся к серьезным переменам в экономике страны: изменение курса валют, цен, уровня зарплат.

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Часть опрошенных допускает невозврат кредита, если банк при оформлении не предоставил клиенту полную информацию о нем в доступной форме.

На фоне санкций Банк России рекомендовал банкам отказаться от штрафов по кредитам заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось, а также не назначать пени.

Санкции Евросоюза были введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины.

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Платон Щукин
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