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В Госдуме рассказали о пользе исключения России из турниров ФИФА и УЕФА

Депутат Госдумы заявил, что исключение из турниров ФИФА и УЕФА работает на развитие России

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о пользе исключения российских клубов и сборных из турниров ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что эти решения работают на развитие отечественного футбола», — заявил Терюшков. Он добавил, что иностранные футболисты «Химок» пока не обращались с просьбой расторгнуть контракты.

По словам Терюшкова, «Химки» готовы к любому развитию событий. «У нас есть большая скамейка запасных с молодыми ребятами. Будем подключать училища олимпийского резерва и, в принципе, все спортивные школы на территории Московской области», — заявил депутат.

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Ранее во вторник, 1 марта, «Локомотив» покинул главный тренер немец Маркус Гисдоль. В тот же день контракт с «Динамо» расторг украинский тренер Андрей Воронин. 28 февраля ФИФА совместно с УЕФА заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров.

Алексей Гусев
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