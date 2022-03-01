Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров назвал причину кризиса на Украине

Глава МИД России Лавров заявил, что ситуация на Украине деградирует из-за миропорядка США

Фото: пресс-служба МИД РФ

Ситуация на Украине постепенно деградирует из-за «навязанного США миропорядка», который привел к массовым нарушениям прав человека и «войне Киева с собственным народом». Такое мнение глава МИД России Сергей Лавров выразил в своем выступлении на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в формате видеоконференции.

Называя причины кризиса, с которым столкнулся Киев, Лавров заявил о политике «коллективного Запада», с которой связаны и Майдан 2014 года, и трагедия 2 мая 2014-го в Одессе, и военные действия в Донбассе. По словам министра, украинские власти изгоняют русский язык из школ, университетов и публичной сферы, а также «очищают» свои ряды от инакомыслящих с помощью закона о люстрации.

«Ситуация в мире не становится проще, на глазах деградирует. Основная причина в том, что США и их союзники продолжают агрессивно навязывать остальным участникам межгосударственного общения так называемый "миропорядок, основанный на правилах". Чем оборачивается такой "порядок" для прав человека — хорошо видно на примере Украины», — убежден дипломат.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шойгу пообещал продолжить операцию на Украине до «достижения поставленных целей»
Путин обсудил военную операцию в Донбассе с наследным принцем Абу-Даби
В Верховной Раде поддержали внеблоковый статус Украины
Убегающий от обнаженной женщины российский полицейский попал на видео
Шойгу анонсировал международный антифашистский конгресс по борьбе с неонацизмом
В глобальной катастрофе нашли неожиданные плюсы для России
В России применили «Искандеры» на учениях
Российские банки под санкциями прекратят выпускать новые карты Visa и Mastercard
Легализовавших тысячи мигрантов в России преступников задержала полиция
Лавров упрекнул ЕС в нарушении своего основополагающего права человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.