Лавров назвал причину кризиса на Украине

Ситуация на Украине постепенно деградирует из-за «навязанного США миропорядка», который привел к массовым нарушениям прав человека и «войне Киева с собственным народом». Такое мнение глава МИД России Сергей Лавров выразил в своем выступлении на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в формате видеоконференции.

Называя причины кризиса, с которым столкнулся Киев, Лавров заявил о политике «коллективного Запада», с которой связаны и Майдан 2014 года, и трагедия 2 мая 2014-го в Одессе, и военные действия в Донбассе. По словам министра, украинские власти изгоняют русский язык из школ, университетов и публичной сферы, а также «очищают» свои ряды от инакомыслящих с помощью закона о люстрации.

«Ситуация в мире не становится проще, на глазах деградирует. Основная причина в том, что США и их союзники продолжают агрессивно навязывать остальным участникам межгосударственного общения так называемый "миропорядок, основанный на правилах". Чем оборачивается такой "порядок" для прав человека — хорошо видно на примере Украины», — убежден дипломат.