Лукашенко рассказал о попытках срыва переговоров России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытках сорвать или понизить статус мирных переговоров между Киевом и Москвой. Главу государства цитирует БЕЛТА.

«Переговоры только начались. Какие последовали заявления: безвизовый въезд мировых бандитов на территорию Украины — ЧВК и прочие — из Афганистана, со всего мира. Открыли ворота — заходите», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил о заявлении Германии, которая «боялась говорить о войне», и многих других стран о поставках летального оружия на Украину. Кроме того, как отмечает Лукашенко, появилось заявление Евросоюза о предоставлении Киеву боевых самолетов.

По мнению президента, во время переговоров такие действия недопустимы. «Если следуют такие заявления от кого-то, они для чего делаются? Для того чтобы сорвать переговоры, понизить переговоры. И они еще обижаются на Путина, что он сделал заявление о приведении сил сдерживания "в чувства"», — сказал он.

Переговоры между представителями России и Украины прошли в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Стороны договорились в ближайшее время встретиться снова после консультаций в Москве и Киеве.

По словам Лукашенко, украинская делегация отказалась от предоставленного ей безопасного коридора и добиралась на место переговоров из Польши.