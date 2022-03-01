Медведев призвал европейских чиновников следить за речью

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после заявления главы Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны России призвал европейских чиновников следить за своей речью. Об этом сообщает РИА Новости.

Зампред посоветовал Западу не забывать, что подобные войны часто перерастали в настоящие. «Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — заявил Медведев.

Заявление Ле Мэра следует общему курсу Запада, реализующего целый ряд экономических ограничений в ответ на объявленную 24 февраля российскую операцию в Донбассе, целью которой называли денацификацию Украины. Сам французский министр уже отмечал, что решения о санкциях принимаются в ЕС, несмотря на то, что с трудностями придется иметь дело и самим европейским государствам.

С ограничениями столкнулись крупные российские банки, политики, бизнесмены, ряд государств также закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.