Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Медведев призвал европейских чиновников следить за речью

Медведев призвал Запад не забывать, что экономические войны часто перерастали в настоящие

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после заявления главы Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны России призвал европейских чиновников следить за своей речью. Об этом сообщает РИА Новости.

Зампред посоветовал Западу не забывать, что подобные войны часто перерастали в настоящие. «Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — заявил Медведев.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
24 февраля
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля

Заявление Ле Мэра следует общему курсу Запада, реализующего целый ряд экономических ограничений в ответ на объявленную 24 февраля российскую операцию в Донбассе, целью которой называли денацификацию Украины. Сам французский министр уже отмечал, что решения о санкциях принимаются в ЕС, несмотря на то, что с трудностями придется иметь дело и самим европейским государствам.

С ограничениями столкнулись крупные российские банки, политики, бизнесмены, ряд государств также закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Комментарии отключены
Последние новости
На Украине разочаровались в НАТО
Женщина раскрыла способы максимально сэкономить на покупке одежды
Алиев пообещал создать в Карабахе рай на земле
Россияне раскупили недвижимость в Сочи
Анита Цой рассказала о последствиях перенесенного коронавируса
ОБСЕ призвала стороны прекратить военные действия на Украине
Названа дата запуска нового этапа программы туристического кешбэка
НАСА начало сборку Europa Clipper
Юрист оценил возможность легализации в России пиратского ПО
Девелоперы начали замораживать цены на московские новостройки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.