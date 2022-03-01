Блогерша показала простой способ избавиться от темных пятен под мышками

Блогерша назвала три простые ингредиента, которые помогли ей справиться с проблемой пигментации в подмышечной впадине в домашних условиях. Процесс приготовления необходимого средства она продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте, насчитывающем 569 тысяч подписчиков.

На своей странице блогерша Акрити Бхардвадж (Akriti Bhardwaj) рассказывает о способах позаботиться о коже и волосах, используя преимущественно натуральные ингредиенты. В одной из последних публикаций она показала рецепт средства от темных пятен, образующихся в зоне подмышек.

Согласно лайфхаку, чтобы получить средство, потребуется смешать одну чайную ложку порошка апельсиновой цедры, необходимой для осветления, и щепотку куркумы, которая содержит антиоксиданты и обладает защитными и противовоспалительными свойствами. Далее в смесь следует добавить чайную ложку йогурта или дахи — кисломолочного продукта из Индии. Полученный состав нужно нанести на кожу подмышек, а когда он засохнет — аккуратно потереть обработанную зону.

После процедуры смесь смывается водой, а тело — вытирается полотенцем. После ее проведения Бхардвадж посоветовала отказаться от распыляемого дезодоранта в пользу шарикового. Она заключила, что применять данный метод можно два-три раза в неделю, пока не появится видимый эффект.

Видео с лайфхаком набрало более 14 тысяч лайков. Пользователи поблагодарили блогершу за идею и отметили, что попробуют воспользоваться ее советом. «Попробую прямо сейчас», «Очень полезно, спасибо», — указывали они в комментариях.

Ранее в феврале блогерша Одри Виктория из США раскрыла способ, которым она пользуется, чтобы придать объем немытым волосам. Девушка рассказала, что промывает шампунем только верхнюю часть волос, собрав нижнюю в пучок, чтобы они не намокли.