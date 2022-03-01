Пенсионерка обнаружила счет 60-летней давности и получила 35 тысяч рублей

В Эдинбурге, Шотландия, пенсионерка обнаружила выданную 60 лет назад банковскую книжку и получила 250 фунтов стерлингов (35 тысяч рублей) за счет процентов. Об этом сообщает Daily Mirror.

74-летняя Кэрол Эллисон рассказала, что ей было шесть лет, когда она год жила у бабушки, и каждую неделю ее брали с собой в местное отделение банка, чтобы положить шиллинг на ее счет. «Это было очень взрослое занятие, и по дороге домой она заходила в булочную, чтобы купить нам глазированные пирожные к послеобеденному чаю. Мы никогда не ели их на улице, нам это даже в голову не приходило, мы ждали послеобеденного чая», — вспомнила Эллисон.

Пенсионерка получила банковскую книжку, когда ее бабушка умерла в возрасте 80 лет в 1969 году. Британка забыла про книжку и с удивлением нашла документ 60-летней давности. Она отнесла ее в местное отделение и была потрясена, узнав, что 2,5 фунта стерлинга (350 рублей), которые она положила на счет, превратились в 250 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании получила 775 тысяч фунтов стерлингов (108,5 миллиона рублей) на свой банковский счет от Управления по налоговым и таможенным сборам Ее Величества и не смогла вернуть деньги обратно. В итоге женщина потратила 20 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей) из случайно полученной суммы и спустя год и три месяца обратилась в The Guardian, чтобы рассказать о случившемся и получить поддержку.