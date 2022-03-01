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Вероятную дату второго раунда переговоров России и Украины подтвердили

ТАСС: второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта, как и планировалось

Фото: Александр Кряжев / ТАСС

Следующий, второй раунд переговоров России и Украины состоится в среду, 2 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский источник.

«Как договорились изначально, встреча должна состояться завтра», — сказал источник.

Этими словами он подтвердил информацию ряда украинских СМИ, которые также называли вероятной датой переговоров 2 марта.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся в Белоруссии 28 февраля. Он продолжался более пяти часов, делегации условились о возможности встретиться в «ближайшие несколько дней» после консультаций с лидерами своих государств.

По неподтвержденной информации, на встрече российские переговорщики потребовали от Украины провести денацификацию, а также признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

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Алевтина Запольская
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