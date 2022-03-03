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Путин в разговоре с Макроном обсудил задачи операции на Украине

Путин в разговоре с Макроном заявил, что задачи операции РФ на Украине будут выполнены

Фото: Shutterstock

Задачи специальной операции России на Украине в любом случае будут выполнены. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены», — говорится в сообщении.

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28 февраля

Кроме того, в пресс-службе президента уточнили, что затягивание переговоров приведет к тому, что у Москвы появятся дополнительные требования к Киеву.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

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Никита Абрамов
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