Стало известно о крупнейшей атаке на информационные системы Крыма

Хакеры атаковали государственные информационные системы Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании «Крымтехнологии» Александра Узбека.

«Ночью 4 марта 2022 года в период с 00:05 по 02:30 на фоне специальной военной операции Российской Федерации IT-инфраструктура органов власти Республики Крым подверглась крупнейшей DDoS-атаке в истории крымского сегмента», — сообщил глава «Крымтехнологий».

Эксперт отметил, что злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем местных органов власти. По его словам, хакеры использовали ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран.

Ранее 25 февраля сообщалось о крупных DDoS-атаках на информационные ресурсы Севастополя. В тот же день информационно-телекоммуникационная инфраструктура Крыма подверглась массированной атаке. Основной удар был нанесен из США, Индии, Северной и Южной Америк.

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила «кибервойну» правительству России. Группировка заявила, что участвует «в операциях против Российской Федерации».

