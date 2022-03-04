Названы ключевые изменения в Конституции Белоруссии

После внесения поправок в Конституцию Белоруссии в стране изменится конструкция государственной системы. На это повлияет появление нового института управления и сокращение полномочий президента, рассказал «Ленте.ру» белорусский политолог, директор совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

Всебелорусское народное собрание можно будет назвать ключевым органом управления в политической жизни Белоруссии. Евгений Прейгерман рассказал, в чем заключаются его функции.

«Меняется конструкция государственной системы власти, появляется институт, которого никогда не было, — Всебелорусское народное собрание, — который становится суперинститутом. Он будет самым сильным институтом в политической иерархии и стоит над всеми другими, пытаясь при этом не создавать проблему двоевластия. Это сдерживающий механизм от неподконтрольных и нежелательных процессов в стране», — пояснил политолог.

Всебелорусское народное собрание может выносить вотум недоверия президенту и задает стратегические параметры действий страны. Одна из самых важных задач нового органа — обеспечить возможность транзита власти, пояснил Прейгерман.

Эта конституция прокладывает дорогу к тому, что мы называем политическим транзитом — к реальности, когда в Белоруссии появится новый президент и новые лица всей системы государственного управления. Но при этом, будучи этим сдерживающим механизмом, он дает возможность нынешнему руководству и конкретно Александру Лукашенко контролировать это. Здесь процесс более институционально сильный, чем, например, в Казахстане Евгений Прейгерман белорусский политолог

Согласно изменениям, один человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, однако по истечении срока полномочий он сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

«После следующих выборов произойдет некоторое урезание полномочий президента. Ключевые из них два — президент больше не сможет издавать указы и декреты, которые безоговорочно могут быть выше законов. Второе — у президента сокращаются полномочия по назначению судей, они переходят к Всебелорусскому народному собранию. Но по новой конституции Лукашенко может совмещать и пост президента, и пост главы Всебелорусского народного собрания», — пояснил политолог.

После массовых протестов по итогам президентских выборов в Белоруссии 2020 года роль оппозиции сильно ослабла. Призывы экс-кандидата на пост главы республики Светланы Тихановской портить бюллетени не произвели должного эффекта, считает Евгений Прейгерман.

«Изменения проходят на фоне сохраняющейся внутренней напряженности с 2020 года. Сторонники Александра Лукашенко относятся положительно, противники относятся ровно наоборот. У середины, которой сейчас как никогда много, разное отношение, но у многих людей есть желание, чтобы все поскорее успокаивалось. Грубо говоря, люди готовы жить при любой конституции, лишь бы было спокойно и мирно. Со стороны оппозиционных структур была некая рассеянность. Были какие-то призывы, они касались того, чтобы бойкотировать референдум. Были попытки использовать это все, чтобы вновь запустить протестную активность», — заключил политолог.

Александр Лукашенко утвердил итоги референдума об изменении конституции. Он заявил, что власти сделали акцент на «миролюбивой политике» и усовершенствовали систему государственного управления.

Референдум прошел в феврале, основной день голосования был 27 февраля. Гражданам страны задавали один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» По данным ЦИКа, за поправки высказались 65,16 процента избирателей, против выступили 10,07 процента проголосовавших.

