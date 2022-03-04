Российских керлингистов отстранили от международных соревнований до конца сезона

Всемирная федерация керлинга (WCF) отстранила сборную России и Федерацию керлинга России от международных соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

Отстранение действует до конца сезона. Таким образом, сборные России не смогут выступить на чемпионатах мира 2022 года среди мужчин, женщин и смешанных пар.

Ранее совет WCF принял новое правило, согласно которому федерация может исключить команду из соревнований под своей эгидой, если ее участие несет вред мероприятию и ставит под угрозу безопасность других участников. Также организация перенесла из Перми чемпионат Европы 2022 года среди мужских и женских сборных.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Согласно заявлению организации, страны нарушили олимпийское перемирие.

