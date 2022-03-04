Раскрыт новый способ предотвращения деменции

Группа международных ученых назвала новый способ предотвращения деменции. Оказалось, что знание иностранных языков и наличие высшего образования сокращают риск развития когнитивных нарушений. Научные выводы были раскрыты в журнале Neurology.

Для этого исследователи провели моделирование с полученными данными 472 пациентов, в которых рассматривались пожилые высокообразованные люди. Специалисты пришли к выводу, что люди с небольшими нарушениями памяти и мыслительного процесса не смогут полностью избежать развития деменции, но при наличии высокого когнитивного резерва (учеба в вузе, хорошая академическая успеваемость, навыки грамотной речи и письма, знание иностранных языков) имеют в два раза больше шансов вернуться к обычной жизни. Результаты работы особенно актуальны для людей со слабовыраженными когнитивными нарушениями.

Кроме того, медики подчеркнули, что лечения от большинства причин деменции нет, поэтому следует делать ставку на профилактику.

В феврале 2022 года французские ученые из Парижского университета выявили взаимосвязь между наличием у человека зрелого возраста двух и более хронических болезней и развитием деменции. Риск в таких случаях увеличивается в два раза.