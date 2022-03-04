Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыт новый способ предотвращения деменции

Высшее образование назвали способом предотвратить развитие деменции

Фото: Shutterstock

Группа международных ученых назвала новый способ предотвращения деменции. Оказалось, что знание иностранных языков и наличие высшего образования сокращают риск развития когнитивных нарушений. Научные выводы были раскрыты в журнале Neurology.

Для этого исследователи провели моделирование с полученными данными 472 пациентов, в которых рассматривались пожилые высокообразованные люди. Специалисты пришли к выводу, что люди с небольшими нарушениями памяти и мыслительного процесса не смогут полностью избежать развития деменции, но при наличии высокого когнитивного резерва (учеба в вузе, хорошая академическая успеваемость, навыки грамотной речи и письма, знание иностранных языков) имеют в два раза больше шансов вернуться к обычной жизни. Результаты работы особенно актуальны для людей со слабовыраженными когнитивными нарушениями.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа

Кроме того, медики подчеркнули, что лечения от большинства причин деменции нет, поэтому следует делать ставку на профилактику.

В феврале 2022 года французские ученые из Парижского университета выявили взаимосвязь между наличием у человека зрелого возраста двух и более хронических болезней и развитием деменции. Риск в таких случаях увеличивается в два раза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Карпин рассказал о шоке футболистов после отстранения от международных турниров
Суд вынес приговор по делу о гибели 36 человек на шахте «Северная»
Ажиотаж россиян вокруг биткоина не оправдал ожиданий
Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России
В Лас-Вегасе продадут особняк Майкла Джексона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.