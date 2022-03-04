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Упавший F-35 подняли со дна моря

ВМС США подняли самолет F-35C, который упал в Южно-Китайское море

Фото: Mike Blake / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США подняли палубный истребитель Lockheed Martin F-35C Lightning II со дна Южно-Китайского моря. Об этом сообщает портал института ВМС США USNI News.

Самолет находился на глубине около 12400 футов (около 3780 метров). Работы по подъему упавшего F-35C выполняла Оперативная группа 75 7-го флота США и специалисты по спасательным и водолазным работам Командования военно-морских систем.

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24 декабря

F-35C подняли с помощью дистанционно управляемой машины CURV-21 на палубу корабля Picasso. В публикации отмечают, что самолет отправят на близлежащую военную базу. Специалисты ВМС продолжат расследование причин аварии.

Ранее появилось видео, на котором запечатлен момент аварии. При посадке самолет ударился о палубу задней частью фюзеляжа. После этого F-35C развернулся и упал за борт.

В январе появились снимки самолета после падения. На фотографии видна пустая кабина пилота и отсутствие фонаря после катапультирования.

Ранее в том же месяце пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США сообщила о падении F-35C при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». Пилот истребителя успешно катапультировался.

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Даниил Иринин
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