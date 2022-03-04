Фетисов предсказал будущее российского спорта в условиях изоляции

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предсказал будущее российского спорта в условиях полной изоляции. Его слова приводит «Фонтанка».

Фетисов заявил, что Россия сможет вложиться в развитие детского спорта, избавиться от выплат больших зарплат иностранным спортсменам, а также начнет проводить внутренние соревнования. «Рано или поздно конфликт закончится. Сейчас непростое время, можем перегруппироваться», — посчитал он.

1 марта депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что ограничения, коснувшиеся российских спортсменов, временные. По его мнению, российский рынок — самый большой для спортивной индустрии.

На фоне проведения специальной военной операции России в Донбассе многие отечественные спортсмены остались без возможности участия в международных соревнованиях. 28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских атлетов к участию в турнирах, после чего спортивные федерации поддержали санкции. Кроме того, Россия лишилась права проведения финала Лиги чемпионов, этапа Гран-при «Формулы-1», Всемирной шахматной олимпиады и ряда других соревнований.