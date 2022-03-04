Международная федерация автоспорта назвала условия допуска россиян

Международная федерация автоспорта (FIA) рассказала о том, какие условия нужно выполнить россиянам и белорусам для участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте FIA.

Каждому спортсмену из этих стран нужно будет подписать соглашение, по которому им запрещается демонстрировать национальную символику, цвета и флаги на публике и в социальных сетях. Запрет также распространяется на исполнение национальных гимнов, а также на комментарии событий на Украине.

Пилоты будут выступать в нейтральном статусе, им запретят упоминать о своей национальной принадлежности. Аналогичные требования относятся и к спортивным чиновникам, организаторам, членам команд из России и Белоруссии.

25 февраля «Формула-1» приняла решение отменить этап Гран-при на автодроме в Сочи. В организации заявили, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно. Позднее был расторгнут и контракт на проведение этапа, действовавший до 2025 года.