Названы последствия ухода Airbnb из России

Уход сервиса бронирования апартаментов Airbnb из России никак не отразится на отечественном рынке краткосрочной аренды жилья. Последствия прекращения деятельности компании в стране назвал «Ленте.ру» основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По словам Кузнецова, доля Airbnb в России значительная, однако не самая большая. Конкуренцию американскому сервису в стране представляют другие крупные российские игроки.

«К тому же Airbnb работает не по всем направлениям. Например, Airbnb уже давно не функционирует в Крыму. Но никаких проблем у туристов и у крымских хозяев жилья с гостями нет, они просто обращаются к другим сервисам», — объяснил эксперт.

Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что хозяева жилья привыкли работать одновременно с несколькими сервисами, распределяя бронирования по разным источникам: онлайн-площадки объявлений, агрегаторы, собственные сайты, соцсети и даже сарафанное радио.

«Что касается туристов, большинство из них перед бронированием изучают цены и предложения тоже сразу на нескольких ресурсах. И Airbnb — всего лишь одна из площадок. Спрос от гостей просто перейдет на другие площадки», — считает Кузнецов.

Также генеральный директор «Суточно.ру» назвал возможным уход из России другой крупной иностранной компании — онлайн-системы бронирования отелей Booking.com. Однако специалист заверил, что? как и в случае с Airbnb, российские компании смогут легко заменить сервис.

«Туристы и хозяева жилья привыкли пользоваться сразу несколькими сервисами, они просто перейдут на другие площадки», — добавил спикер.

Ранее в марте гендиректор сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии. По словам Чески, новые санкции США против российских финансовых институтов повлияли на способность площадки осуществлять операции на территории страны.

