Российский велогонщик решил выступать за Францию

Российский велогонщик INEOS Grenadiers Павел Сиваков будет выступать за Францию. Об этом сообщается на сайте британской команды.

Спортсмен заявил, что давно хотел сменить спортивное гражданство и подал соответствующий запрос в Международный союз велосипедистов (UCI). «Возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции делает меня невероятно счастливым. Было бы мечтой выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — заявил Сиваков.

Россиянин также рассказал, что родился в Италии, а в возрасте одного года переехал во Францию. «Это место, где я вырос и получил образование, где я влюбился в велоспорт. Это мой дом», — подчеркнул Сиваков.

Сивакову 24 года. В 2019-м велогонщик стал победителем многодневных гонок «Тур Альп» и «Тур Польши».

1 марта UCI ввел пакет санкций в отношении российского и белорусского велоспорта. Гонщики из этих стран могут участвовать в соревнованиях под эгидой UCI только в нейтральном статусе и при условии, что их команда не зарегистрирована как российская или белорусская. Кроме того, сборным стран запрещено выступать на международных турнирах.