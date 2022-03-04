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Спорт

Российский велогонщик решил выступать за Францию

Велогонщик Сиваков заявил, что сменил российское спортивное гражданство на французское
Павел Сиваков

Павел Сиваков . Фото: @pavel_sivakov

Российский велогонщик INEOS Grenadiers Павел Сиваков будет выступать за Францию. Об этом сообщается на сайте британской команды.

Спортсмен заявил, что давно хотел сменить спортивное гражданство и подал соответствующий запрос в Международный союз велосипедистов (UCI). «Возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции делает меня невероятно счастливым. Было бы мечтой выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — заявил Сиваков.

Россиянин также рассказал, что родился в Италии, а в возрасте одного года переехал во Францию. «Это место, где я вырос и получил образование, где я влюбился в велоспорт. Это мой дом», — подчеркнул Сиваков.

Сивакову 24 года. В 2019-м велогонщик стал победителем многодневных гонок «Тур Альп» и «Тур Польши».

1 марта UCI ввел пакет санкций в отношении российского и белорусского велоспорта. Гонщики из этих стран могут участвовать в соревнованиях под эгидой UCI только в нейтральном статусе и при условии, что их команда не зарегистрирована как российская или белорусская. Кроме того, сборным стран запрещено выступать на международных турнирах.

Алексей Гусев
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