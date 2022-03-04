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Назван самый вредный для сердца продукт питания

ETNT: диетолог Лорен Манакер назвала сосиски самым вредным продуктом для сердца

Фото: Shutterstock

Американский диетолог Лорен Манакер назвала продукты питания, представляющие самую большую опасность для сердца. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

По словам эксперта, вреднее всего хот-доги и сосиски. «Если учесть содержащийся в них натрий, насыщенные жиры и нитрит натрия, используемый в качестве консерванта, классические хот-доги — это один из худших продуктов для здоровья сердца, который вы можете съесть», — объясняет она.

То же самое относится и ко многим другим видам готовых мясных продуктов, в том числе к ветчине, колбасе, бекону и солонине. Все они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний даже сильнее, чем красное мясо.

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Отказ от сосисок из говядины в пользу сосисок из индейки или курицы, по мнению Манакер, не решит проблему, поскольку в них тоже много вредных ингредиентов. Единственный выход — пореже есть готовую еду и полуфабрикаты, считает диетолог.

Ранее врач-диетолог Виктория Егорова призвала не кормить маленьких детей сосисками каждый день. По ее словам, у ребенка должно быть разнообразное питание, и если речь идет о сосисках, то их лучше не так часто.

Олег Парамонов
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